Член NIDA Байрам Мамедов, тело которого было найдено в море в Стамбуле, похоронен.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Тело Мамедова было доставлено из Стамбула вчера. Активист похоронен в Баку.

Minval.az