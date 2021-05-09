Член NIDA Байрам Мамедов, тело которого было найдено в море в Стамбуле, похоронен.
Информация об этом была опубликована в социальных сетях.
Тело Мамедова было доставлено из Стамбула вчера. Активист похоронен в Баку.
Член NIDA Байрам Мамедов, тело которого было найдено в море в Стамбуле, похоронен.
Информация об этом была опубликована в социальных сетях.
Тело Мамедова было доставлено из Стамбула вчера. Активист похоронен в Баку.
Дата: 2021/05/09 14:01
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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