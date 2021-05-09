10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80, а днем-50-55 процентов.

10 мая в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье – снег. Утром туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 9-13, днем 15-20, в горах ночью 3-7, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az