Сборная Азербайджана получила еще одну лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Очередную путевку для национальной команды завоевал борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов.

Р. Гусейнов (77 кг), отличился на международном турнире олимпийской классификации в столице Болгарии Софии. Он пробился в финал, победив в полуфинале серба Виктора Немеса, уточняет АПА.

Таким образом, количество лицензий нашей сборной на Токио-2020 достигло 23. Гусейнов — второй в списке представителей нашей сборной по греко-римской борьбе. До него путевку на Токио-2020 Ислам Аббасов (87 кг).

Отметим, что Олимпиада в Токио в этом году пройдет с 23 июля по 8 августа.

Minval.az