Государственное морское агентство (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупредило о предстоящем ухудшении погодных условий в акватории Каспийского моря.

«Согласно информации Национального центра дистанционного зондирования и слежения за судами, в акватории Каспийского моря, начиная с вечера 9 мая, ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с. В понедельник ожидается усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с, а в открытом море — до 32 м/с. Высота волны на море ожидается на уровне 2-3 м, в дальнейшем развитии — 3,5-5,5 метров», — говорится в сообщении ГМА.

По данным ГМА, в связи с изменением погоды судовладельцы, капитаны портов и инспекторы портового контроля будут проинструктированы о реализации соответствующих мер и усилении службы.

«Кроме того, суда смогут безопасно пришвартоваться в якорных укрытиях. Морские нефтегазовые платформы будут проинформированы об опасных гидрометеорологических условиях «, — говорится в информации.

Minval.az