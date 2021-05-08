Ветераны войны 1941-1945гг в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу), говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты населения.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участники войны получат единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов. «Эту помощь получили 159 ветеранов войны», — отметили в Минтруда.

Кроме этого, материальная помощь в размере 750 манатов оказана оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

«Помощь в таком размере получили 5,489 тыс. человек», — подчеркнули в ведомстве.

В целом, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2020 год было выделено 4,8 млн манатов.

Minval.az