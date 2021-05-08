Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) передана в управление Инвестиционного холдинга.
Это отражено в указе президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ «О совершенствовании структуры Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики».
Согласно указу, структура SOCAR будет утверждена Азербайджанским инвестиционным холдингом по согласованию с президентом Азербайджана.
Ранее Устав Компании, изменения и дополнения в Устав, а также структура SOCAR утверждались президентом Азербайджана.