Всемирно известный фотограф Реза Дегати из Тебриза опубликовал в своем инстаграме фтографии, в которомв социальных сетях фотографии азербайджанских военные в Шуше в 1992 году и в 2020 году.

Согласно комментанрию Р. Дегати, он был послежним фотокором в апреле 1902 года в Шуше, когда город был окружен армянскими оккупантами. Пришлось уходить по узкой горной дороге.

Реза уточняет, что в 1992 году в Азербайджане воевали в основном добровольцы, а не регулярная армия.

«8 мая город оказался в руках армянских войск, многие люди были убиты, а оставшееся население было вынуждено в спешке бежать. В результате нападений армян по всему Карабаху более миллиона человек стали беженцами, 30 тысяч были убиты и еще больше получили ранения.

Спустя 28 лет, в 2020 году, я вернулся во время второй Карабахской войны. Дети тех людей, которым пришлось бежать босиком через горы, теперь выросли и вернулись, но уже совсем в другой одежде, и единственным их желанием было возвратиться на землю своих родителей», а битва за Шушу будет внесена в программу обучения во всех военных академиях».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от REZA (@rezaphotography)

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