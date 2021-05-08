За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 34 856 прививок от коронавируса (COVID-19).

Количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 5568 человек, второй дозой – 29 288 человек, сообшает Оперштаб при Кабмине.

Minval.az