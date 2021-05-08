За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 34 856 прививок от коронавируса (COVID-19).
Количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 5568 человек, второй дозой – 29 288 человек, сообшает Оперштаб при Кабмине.
За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 34 856 прививок от коронавируса (COVID-19).
Количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 5568 человек, второй дозой – 29 288 человек, сообшает Оперштаб при Кабмине.
Дата: 2021/05/08 17:08
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 3,0 (три) миллиона манатов
Всемирно известный фотограф Реза Дегати из Тебриза был свидетелем как последствий первой, так и второй Карабахской войн.
«Мы все должны попытаться возобновить с 15 сентября традиционное обучение. Думаем,по мере возможности вернемся к очному обучению.
В связи с праздником Рамазан 9-15 мая в центрах ”ASAN xidmət“ и ”ASAN Kommunal» нерабочие дни.
Бакинский метрополитен в 2021 году предположительно перевезет 194,2 млн пассажиров, которые оплачивают свой проезд.
В Азербайджане выявлено еще 649 случаев заражения коронавирусом, 1720 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при
9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 20-23 м/с, 10 мая
Традиции дружбы и взаимной поддержки народов Азербайджана и России в годы Великой Отечественной войны заложили фундамент многопланового
Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией под названием »Шуша — культурная столица Азербайджана».