Традиции дружбы и взаимной поддержки народов Азербайджана и России в годы Великой Отечественной войны заложили фундамент многопланового и стратегического партнерства двух стран, которое должно крепнуть и впредь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании российскому коллеге Владимиру Путину по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст документа передало ТАСС посольство республики в Москве.

«Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами», говорится в послании.

Азербайджанский лидер пожелал счастья, благополучия и успехов ветеранам войны, труженикам тыла, а также всему дружественному народу России.

«9 Мая занимает особое место в славной летописи наших народов, как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности. Несгибаемая сила духа, стойкость и сплоченность, проявленные на полях сражений и в тылу, определили исход самой кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества, сыграв ключевую роль в сокрушении фашизм», — также отметил Алиев.

Minval.az