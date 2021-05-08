«Мы все должны попытаться возобновить с 15 сентября традиционное обучение. Думаем,по мере возможности вернемся к очному обучению. Это важно для социально-психологического развития детей, чтобы они могли сидеть за партами, ходить в школу», зачвил в прямом эфире в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.

Так же он добавил, что с 17 мая в 5 регионах также начнется очное обучение для учащихся начальных 3 раза в неделю и 2 раза неделю для V-IX классах: «X-XI классы по-прежнему будут продолжать обучение в дистанционной форме. Мы вернемся к очному обучению 5 раз в неделю, следуя правилам, когда это позволяют эпидемиологическая ситуацияи вакцинация, а также размеры класснойкомнаты».

Кроме того, по словам министра, если родители не хотят отправлять своих детей в школу, они могут подать заявление в письменной форме.

Minval.az