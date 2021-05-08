Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 3,0 (три) миллиона манатов