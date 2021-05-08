Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-50-55 процентов.

9 мая в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером в северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az