«В настоящее время в Агентстве по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) имеются 38 собак»/, сказал журналистам специалист по внутреннему контролю за операциями Горадизского регионального управления ANAMA Азер Гусейнов.

По его словам, 20 из этих собак работают в качестве собак-саперов: «В селекционном центре ANAMA, открытом в Гейгельском региональном дрессировочном центре, мы выращиваем и разводим породу собак для служебного пользования. Эти собаки обучены местными инструкторами как собаки-саперы. На подготовку таких собак уходит два года. Помимо собак-саперов в ANAMA, 4 собаки обучены для поиска взрывчатых веществ. Эти собаки в основном привлекаются к поиску взрывчатых веществ в разрушенных домах, брошенных автомобилях».

Minval.az