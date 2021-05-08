В 2020 году ЗАО «Бакинский метрополитен» из государственного бюджета выделено 40 млн манатов субсидий. Об этом заявили в Бакметрополитене в ответ на запрос Report.

Кроме того, прошлогодние доходы бакинского метро от пассажироперевозок составили 25,1 млн манатов, а себестоимость его услуг составила 111,1 млн манатов.

«Несмотря на то, что пассажирские перевозки в метро приостановлены, необходимо поддержание оборудования в исправном состоянии, выполнение процессов в соответствии с технической нормативной документацией. В связи с этим в течение года из бюджета была выделена помощь в размере 27,7 млн манатов для покрытия расходов по эксплуатации метрополитена», — отмечается в сообщении.

Minval.az