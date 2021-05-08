Шехид Отечественной войны, старший солдат Эльмеддин Векилов похоронен в Дашкесане, в Аллее Шехидов в Дашкесане.
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В Дашкесане проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны, солдатом Эльмеддином Векиловым.
Тело сверхурочника, солдата Векилова Эльмеддина Низами оглу доставлено в город Дашкесан. В его родном доме проходит церемония прощания. В ней принимаю участие руководство ИВ района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности района, военнослужащие.
Шехид будет похоронен на Аллее шехидов в Дашкесане.
Э.Векилов родился в 1988 году в Дашкесанском районе.