Минобороны представила в субботу, 8 мая, очередные кадры вражеских целей, уничтоженных ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Минобороны представила в субботу, 8 мая, очередные кадры вражеских целей, уничтоженных ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Дата: 2021/05/08 11:03
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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