В Центральной клинике (“Mərkəzi Klinika”) впервые в стране была успешно выполнена трансплантация печени от двух доноров пациенту с циррозом печени. Эта сложнейшая и рискованная операция носит название Dual Graft.

Как сообщил Report хирург-трансплантолог Мирджалал Казыми, пациент длительное время страдал от цирроза печени вследствие гепатита В.

По его словам, единственным шансом пациента была пересадка печени: «В большинстве случаев роль донора в такой ситуации играют близкие родственники пациента. Но на этот раз одного донора оказалось недостаточно для проведения операции. Поэтому было решено сделать трансплантацию, взяв фрагменты печени у двух разных доноров. Добровольными донорами стали сестра и двоюродный брат пациента. В течение двух недель мы прошли долгий и трудный путь. Процесс пересадки, который занимает 12-14 часов, успешно завершен. В результате операции удалось спасти жизнь пациенту».

М.Казыми напомнил, что с 2008 года по настоящее время в Азербайджане около 1 500 пациентам пересадили печень и почки.

Доноры уже выписаны, а пациент будет выписан в ближайшие дни.

Minval.az