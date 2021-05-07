Активность нынешнего использования защитных масок в Азербайджане составляет 75%.

Такой процент зафиксирован в отчете Американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME), который приводит «Репорт».

Грузия и Армения отстают от Азербайджана. Так, активность использования средств индивидуальной защиты среди жителей Грузии составляет 60%, а в Армении — 45%. В Турции этот показатель составляет 85%, в России — 45%, а в Иране — 54%.

Средний показатель использования медицинских масок во всем мире составляет 65%.

Minval.az