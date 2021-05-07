Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 10 мая возобновляет полеты по маршруту Доха — Баку — Доха, говорится в сообщении бакинского Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам.

«Вылет из Баку в Доху — в 03:25 (GMT +4), прилет — в 05:15 (GMT +3). Вылет из Дохи в Баку — в 20:20 (GMT +3), прилет — в 00:05 (GMT +4)», — сказали в аэропорту.

С 11 июня 2021 года Qatar Airways будет выполнять рейсы Доха — Баку — Доха ежедневно.

Minval.az