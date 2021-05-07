7 мая под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание с участием руководителей рабочих групп комиссии, созданной в целях подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», вытекающей из распоряжения президента Азербайджанской Республики «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» от 2 февраля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Было отмечено, что на заседании были обсуждены состояние исполнения соответствующих поручений, данных в связи с подготовкой «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», работа, проделанная рабочими группами, а также цели и задачи, стоящие перед ними, и другие вопросы.

Minval.az