В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в культурной столице Азербайджана — Шуше пройдет музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль».

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», названный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, впервые был организован в мае 1989 года на Джыдыр-дюзю, напоминает «Тренд».

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», который пройдет на Джыдыр-дюзю спустя 32 года, будет организован Фондом Гейдара Алиева. В настоящее время подготовка к фестивалю находится на финальной стадии.

В рамках фестиваля на тему «Мультикультурализм в азербайджанской музыке» будет представлено музыкальное творчество разных народов, проживающих в Азербайджане, организована программа народных песен и классической музыки.

Minval.az