Улица Нахимова в Хатаинском районе переименована в честь Национального героя Азербайджана, погибшего генерал-майора Полада Гашимова.
Улица Нахимова в Хатаинском районе переименована в честь Национального героя Азербайджана, погибшего генерал-майора Полада Гашимова.
Дата: 2021/05/07 17:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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