На заседании были обсуждены состояние исполнения соответствующих поручений, данных в связи с подготовкой «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», работа, проделанная рабочими группами, а также цели и задачи, стоящие перед ними, и другие вопросы