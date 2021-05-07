Служба Государственной безопасности (СГБ) на основании собранных материалов провела оперативно-розыскные мероприятия в связи с участием граждан Азербайджана в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны, на территории других государств.

Как сообщает сайт СГБ, в результате расследования были установлены обоснованные подозрения в связи с участием граждан Азербайджана — Мамедова Яхья Шармаддин оглу 1977 года рождения, Джабиева Эльнура Гюлоглан оглу 1985 года рождения, и других лиц в незаконных вооруженных формированиях в конфликтах за пределами страны.

Было установлено, что Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев в ноябре и декабре 2010 года соответственно, посетили Иран, а затем, незаконным путем, Пакистан. Выявлено, что они принимали участие в действиях незаконных вооруженных формирований в составе общины «Салахаддин», которая подчиняется движению «Талибан».

Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев были задержаны, им предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Они заключены под стражу до решения суда.

Уголовное дело находится в стадии расследования.

Minval.az