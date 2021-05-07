В Бакинском Военном суде завершился судебный процесс по уголовному дело в отношении должностного лица Береговой охраны ГПС, полковника Азизова Самига Юсиф оглу.

На заседании был зачитан приговор, согласно которому Азизову назначено условное наказание, он был освобожден в зале суда, передает АПА.

Отметим, что полковник ГПС С.Азизов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно обвинению, войдя в сговор с группой лиц, С.Азизов создавал условия для рыбной ловли в Каспийском море, свободного выхода в море.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 311 (получение взятки), 308 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

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