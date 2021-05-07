Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подало в суд на ОАО «Азерсу» в связи со сбросом сточных вод в Каспийское море.

Как сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности при минэкологии Хикмет Ализаде, завершено расследование, проведенное сотрудниками Госслужбы на основании распространившихся в соцсетях кадров относительно сброса сточных вод в Каспий по трубопроводу с территории Бибиэйбат в Сабаильском районе столицы.

По словам Ализаде, специалисты взяли пробы воды из трубопровода, провели биологические и химические анализы. По итогам проверок было установлено, что содержание ионов аммония в воде превышает норму в 30,4 раза, взвешенных твердых частиц — в 13,4 раза, а синтетических поверхностно-активных веществ — в 5,8 раза.

«В ходе расследования выяснилось, что сточные воды, образовавшиеся на данной территории, сбрасывались в Каспийское море без очистки насосами Бакинского водоканального управления ОАО «Азерсу». По факту составлены акт и протокол, собранные материалы направлены в суд на предмет оштрафования «Азерсу» в качестве юридического лица. Нами также направлено письмо в ОАО «Азерсу» с целью отвода сточных вод в централизованную канализационную сеть», — сказал Хикмет Ализаде.

Minval.az