Ставший шехидом во время Отечественной войны офицер Вооруженных сил Азербайджана — капитан Абульфаз Рахматов похоронен на кладбище в селе Анбу Лерикского района.

На похоронах приняли участие родственники шехида, военные, представители исполнительной власти района, общественности, сотрудники правоохранительных органов.

В Лерике началась церемония прощания с шехидом капитаном Абульфазом Рахматовым.

Тело пропавшего без вести во время Отечественной войны офицера Вооруженных сил Азербайджана, капитана Рахматова Абульфаза Гусейнверди оглу было найдено спустя 7 месяцев на территории Джабраильского района. Сегодня тело шехида было доставлено в его родное село Анбу Лерикского района. В церемонии прощания с шехидом принимают участие его родственники, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащиеи общественность района.

Отметим, Абульфаз Рахматов родился в 1989 году. Тело капитана, пропавшего без вести в начале Отечественной войны, было найдено на территории Джабраильского района. Он участвовал в боях за Губадлинский и Джабраильский районы. Вчера стало известно, что военнослужащий стал шехидом. УА.Рахматова остались двое детей.

Minval.az