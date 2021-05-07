8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-50-55 процентов.

8 мая в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az