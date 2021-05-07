Пилоту самолета МиГ-29 Военно-Воздушных сил Азербайджана, полковнику-лейтенанту Рашаду Атакишиеву присвоен статус шехида.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС), согласно постановлению Кабинета Министров №10 от 15 января 1994 года «Об утверждении «Правил увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов», статус семьи шехида утверждается справками, выданными управлением кадров Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы.

Согласно письму от 02.04.2021 года №1/A-374 и справке от 01.04.2021 года № 1/A-371, поступившим в Ясамальское районное управление ГСМПВС, полковник-лейтенант Атакишиев Рашад Саладдин оглу погиб 24.07.2019 года во время выполнения боевой задачи. Согласно статье 1 Закона Азербайджанской Республики «Об увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов», Рашаду Атакишиеву присвоен статус «Шехида», его семье присвоен статус «Семьи шехида».

Напомним, 24 июля около 22:00 потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший ночной учебно-тренировочный полет. Были найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета. Тело пилота было найдено. Рашад Атакишиев похоронен 21 августа на II Аллее почетного захоронения.

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