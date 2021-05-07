Скончался азербайджанский дипломат.
Скончалась сотрудница посольства страны в Венгрии Эльмира Оруджова, передает Report.
Она работала на должности референта в диппредставительстве.
Скончался азербайджанский дипломат.
Скончалась сотрудница посольства страны в Венгрии Эльмира Оруджова, передает Report.
Она работала на должности референта в диппредставительстве.
Дата: 2021/05/07 10:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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