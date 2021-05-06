Для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях состоялось очередное, 5-е заседание координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, в видеоформате.

Открывая заседание, глава Администрации президента и штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях всегда находятся в центре внимания главы государства, определены важные направления, связанные с осуществляемой деятельностью.

По словам Самира Нуриева, как отметил президент Ильхам Алиев, на освобожденных от оккупации землях Арменией были разрушены города и села, исторические и религиозные памятники, что свидетельствует о необходимости осуществления масштабных плановых и реставрационных работ.

На заседании были рассмотрены такие вопросы, как очистка освобожденных территорий от мин, работа по подготовке государственной программы «Восстановление и устойчивое развитие освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы», возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергообеспечение, в частности вопросы «зеленой энергии» на освобожденных территориях, градостроительства и строительства транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Были заслушаны доклады о работе, проделанной в рамках проводимой Университетом АДА исследовательской работы «Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана», даны соответствующие поручения.

На заседании была подчеркнута важность проведения работ в соответствии с поручениями главы государства с учетом единства скорости и качества.

Minval.az