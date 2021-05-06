В Баку в связи с работами по благоустройству временно перекрывается движение по улице Башира Сафароглу.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что с седьмого мая для осуществления второго этапа строительства Центрального парка, расположенного на бывшей улице Советская в Ясамальском районе Баку, и реконструкции части улиц вокруг парка закрывается участок улицы Башира Сафароглу между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы.

Водителям транспортных средств рекомендуется использовать альтернативные маршруты движения.

Minval.az