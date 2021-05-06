Армянской стороне стоит незамедлительно снести памятник Гарегину Нжде до празднования Дня Великой Победы над фашисткой Германией, чьим генералом и был так называемый национальный герой армянского народа.

Об этом сказал российский журналист и политолог Евгений Михайлов, комментируя сооружение памятника пособнику нацистов Нжде на территории Ходжавендского района Азербайджана.

«Для всего человечества он остался в истории по последним деяниям. Фашизм это табу и его героизация неприемлема, особенно на территории постсоветского пространства, где миллионы граждан погибли, защищая свои семьи от истребления фашистами. Считаю, что памятник в Ходжавенде, на территории, которая контролируется российскими миротворцами, является вызовом Москве, особенно на фоне вывешивания на нём баннера «Это вам не Армавир», — сказал политолог, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Он напомнил, что заявление российских ветеранов войны о том, что его необходимо снести должно лечь в основу давления на армян Карабаха и принудить их снести памятник коллаборационисту, способствовавшему уничтожению тысяч граждан Советстского Союза.

Ранее Долгопрудненская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Московская область) обратилась с заявлением к федеральным властям России c призывом демонтажа памятника фашистскому коллаборанту Нжде в Карабахе.

Minval.az