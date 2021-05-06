Уволена первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова.

Приказ об увольнении подписал Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов.

Напомним, что на основании поступившей информации о совершении незаконных действий первого заместителя главы ИВ Сабаильского района Байрамовой Халиды Нуру гызы в следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что Х.Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники номер 1, потребовала выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника, в то время как тот не был вакцинирован.

В Генпрокуратуре Х.Байрамовой было сделано предупреждение. Также, в связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в соответствии со статьей 23 Закона «О прокуратуре», в Исполнительную власть Сабаильского района было передано соответствующее представление для принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.

Minval.az