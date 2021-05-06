В Азербайджане выявлено еще 844 случая заражения коронавирусом, 2057 человек вылечились, 18 скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 844 случая заражения коронавирусом, 2057 человек вылечились, 18 скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/05/06 16:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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