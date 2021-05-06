Между Министерством энергетики Азербайджана и японской компанией TEPSCO подписано соглашение о создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях.

Как сообщает Министерство энергетики, соглашение предусматривает разработку концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой» энергии.

«В целях эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала (ветряного, солнечного, гидро- и геотермального, биоэнергетического) освобожденных территорий Азербайджана планируется создание энергоэффективных технологий на основе современных подходов управления энергией. Кроме того, в рамках этого проекта планируется изучение международного опыта, спроса на энергию и энергоснабжения региона, а также интеграция возобновляемых источников энергии в единую есть», – говорится в сообщении.

Minval.az