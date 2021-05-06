«Дорога Победы» в Шушу будет полностью очищена от мин в течение двух — трех дней, сказал заведующий отделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день завершены работы по разминированию по 16 проектам.

«Полностью очищены от мин 10-километровая дорога в Суговушан, территории, на которых построены ЛЭП Физули-Гадрут и Физули-Шуша.

В настоящее время ведутся работы по 19 проектам, в том числе железных дорог и автомагистралей. Также ведется разминирование железнодорожных линий Барда-Агдам и Физули-Зангилан. Продолжается очистка от мин автодороги Физули-Шуша», — цитирует его слова Trend.

Minval.az