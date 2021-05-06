По поручению министра образования в Территориальном центре финансовых расчетов №13 было проведено расследование.

Как сообщили АПА в министерстве, в ходе расследования был выявлен ряд серьезных нарушений, за допущенные нарушения начальник Территориального центра финансовых расчетов №13 Магеррамов Рагуб Аршад оглу был уволен, заведующему отделом образования Сальянского района Пириеву Худаверди Алиюсиф оглу был вынесен выговор.

Директор полной средней школы №2 села Карабахлы Сальянского района Байрамов Эмин Княз оглу, исполняющий обязанности директора полной средней школы села Ени Улуханлы Гамбаров Лятиф Исбендияр оглу освобождены от занимаемых должностей.

Minval.az