В Азербайджане выявлено еще 1080 случаев заражения коронавирусом, 2074 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 20 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 323841 факт заражения коронавирусной инфекцией.

298949 человек вылечились, 4617 скончались, число активных больных — 20275.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведен 10 701 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом за прошедший период проведено 3 289 864 теста.

Minval.az