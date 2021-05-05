Некоторые пользователи социальных сетей сделали необоснованные публикации о применении полицией насилия в Сабунчинском районе при пресечении проведения религиозных церемоний.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в соответствии с правилами и требованиями особого карантинного режима, действующего на территории республики, организация и проведение всех массовых мероприятий запрещена.

Вне зависимости от цели проводимых церемоний, сбор в одном месте более 5 человек является нарушением противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов. С учетом опасности инфекции COVID-19 по отдельным адресам были предотвращены случаи массовых собраний. С каждым из этих лиц были проведены профилактические беседы, в отношении них применены меры административного взыскания.

В условиях инфекции каждый должен строго соблюдать правила противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов и меры самоизоляции.

Органы внутренних дел продолжают усиленные контрольно-профилактические меры по охране правил и требований применяемого в нашей стране особого карантинного режима.

Minval.az