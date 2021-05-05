6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, утром сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью будет 10-12, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-80% , днем 50-55%.

6 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, в высокогорных районах снег. Днем в большинстве районов будет в основном без осадков, ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-22, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

6 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az