Обнародованы показатели заразившихся коронавирусом в Азербайджане по возрастным группам.

Наибольшее число заражений приходится на лиц 30-39 лет (21%).

У лиц 0-9 лет заражение составляет 3%, 10-19 лет — 6%, 20-29 лет — 16%, 30-39 лет — 21%, 40-49 лет — 15%, 50-59 лет — 18%, 60-69 лет — 15%, 70-79 лет — 4%, старше 80 лет — 2%.

49% заразившихся мужчины, 51% — женщины.

До сих пор в Азербайджане COVID-19 заразились 322 761 человек, из них 296 875 вылечились. В целом 4 597 человек скончались. Активных больных коронавирусом – 21 289 человек.

Minval.az