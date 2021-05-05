«Азербайджан должен разработать политическую концепцию, связанную с вопросом взаимоотношения с Россией. После завершения 44-дневной Отечественной войны у нас образовалось много вопросов к России».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщение о создании двух опорных пунктов 102-ой российской военной базы на граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области (Зангезур).

Он напомнил, что Москва до сих пор не внесла ясность в вопрос с ОТРК «Искандер», обломки ракеты которой были найдены в Шуше. А сепаратисты до сих пор не обезоружены.

«Через несколько дней на территории Ходжалинского аэропорта, находящегося под контролем российских миротворцев, будет проведен военный парад, который не согласован с нами. Учитывая все эти вопросы, мы должны подготовить данный документ. Хоть Россия и называет Азербайджан «стратегическим партнером, следует понизить эти отношения на одну ступень, и довести их до формы обычного сотрудничества», — подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил, что ранее он уже обращал внимание общественности на то, что

Москва и Ереван ведут переговоры по двум направлениям: расширение 102 военной базы России в Армении и создание новой военной базы в Зангезуре (Сюник).

По словам Э.Шахиноглу, Ереван прилагал все усилия в этом направлении, и глава Минобороны Армении часто посещал Москву. И, видимо, армянской стороне удалось получить согласие Москвы на создание двух опорных пункта 102-ой российской военной базы в Зангезуре.

«С другой стороны, это неприятный посыл для Азербайджана. И, как всегда, во главе угла встает вопрос: против кого направлена деятельность 102-ой российской военной базы и двух ее опорных пунктов в Зангезуре, если Москва называет Турцию своим партнером, а Азербайджан — стратегическим партнером? Вновь повторюсь, это неприятный сигнал для нас, и, похоже на то, что Москва поставила перед собой цель защищать Армению.

На фоне всего этого нужно открыто признать, что Россия не выполняет договоренности, взятые ею на себя в Карабахе. Армянские сепаратисты до сих пор не обезоружены, растет количество провокаций. А взамен мы видим, как Россия расширяет свое военное присутствие в Армении», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Как считает эксперт, укрепление российской базы в Зангезуре вновь свидетельствуют об отсутствии независимости Армении.

«Армения является слугой России, она не способна даже сделать шаг без помощи Москвы.

В Ереване, видимо, думают, что Россия защитит Армению от Азербайджана», — заметил Э.Шахиноглу.

Помимо этого, как считает эксперт, необходимо ускорить размещение турецких военных баз на территории Азербайджана. Одну из таких баз можно разместить в Гяндже, а базу ВВС — на Апшеронском полуострове. Основная турецкая военная база должна быть размещена в Шуше, или в Лачине, или же Кельбаджаре.

По мнению Э.Шахиноглу, создание двух опорных пунктов 102-ой российской военной базы в Зангезуре увеличивает маневренность наших возможностей.

«К тому же, России будет нечем нам возразить на размещение турецких военных баз на территории Азербайджана. В этом случае мы можем поинтересоваться у той же России, против кого она создает два опорных пункта 102-й военной базы в Зангезуре.

В ближайшие дни Азербайджан планирует посетить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как Азербайджан, как и Турция должны серьезно подготовиться к предстоящему визиту», — заключил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az