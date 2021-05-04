Агдам. Пустая бутылка коньяка рядом с бывшей мечетью, которая была намеренно с целью оскорбления религиозных чувств мусульман превращена в хлев, где много лет содержались свиньи, нечистые в исламе животные. Позор. Это не христиане. Мы не хотим иметь ничего общего с этими вандалами.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал известный российский политик Серегй Марков, сопроводив свои слова соответствующей фотографией.

Агдам. Пустая бутылка коньяка рядом с бывшей мечетью, которая была намеренно с целью оскорбления религиозных чувств… Опубликовано Сергеем Марковым Вторник, 4 мая 2021 г.

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