Кабинет Министров внес изменение в Решение об оплате стоимости обучения студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения.

В пояснении к решению «Об оплате стоимости обучения студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения» говорится, что в исполнение распоряжения президента Азербайджанской Республики «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» Кабинетом Министров Азербайджанской Республики принято решение «Об оплате стоимости обучения студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения». Согласно решению, стоимость обучения в учебных заведениях студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения в учебных семестрах (полугодиях) в 2020 году была оплачена за счет средств государственного бюджета.

Продолжение пандемии коронавируса (COVID-19) в первом полугодии 2021 года и применение в этот период в той или иной форме правил особого карантинного режима делает необходимым продолжение усиления социальной защиты семей, относящихся к социально уязвимым группам населения.

С учетом этого Кабинет Министров Азербайджанской Республики принял Решение об оплате стоимости обучения студентов, получающих платное образование и являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимым группам населения в весеннем семестре (полугодии) 2020-2021 учебного года.

Minval.az