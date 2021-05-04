«Это наш пятый приезд в монастырь Худавенг. Мы уже приезжаем сюда в священные праздники. Сегодня мы побывали в монастыре по случаю Пасхи».

Об этом сегодня в ходе посещения монастыря Худавенг в Кяльбаджаре сказал председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

«В этой поездке наряду с нашей общиной участвуют и представители других христианских общин Азербайджана. Здесь находятся и члены Библейского общества Азербайджана. Мы молимся вместе. Слава Богу, мы отмечаем Пасху в освобожденных от оккупации Карабахе, Кяльбаджаре» — приводит АПА его слова.

Minval.az