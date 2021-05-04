Гусейнов Горхмаз Джаваншир оглу освобожден от должности председателя Открытого акционерного общества (ОАО) ”Азерсу».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Гусейнов Горхмаз Джаваншир оглу освобожден от должности председателя Открытого акционерного общества (ОАО) ”Азерсу».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/05/04 17:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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