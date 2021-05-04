С целью бесперебойного обеспечения города Шуша питьевой водой началась реализация программы неотложных мер.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», согласно плану мероприятий, будут проведены работы по реконструкции водозаборных установок Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающих город Шуша питьевой водой.

Будет проложен новый магистральный водопровод от источника Кичик Кирс в Шушу, на территории города будут проложены распределительные трубопроводы общей протяженностью 6 км, а также три резервуара емкостью по 500 кубометров каждый.

В рамках мероприятий начаты работы по обновлению эксплуатируемого долгие годы магистрального трубопровода, проходящего по территории электростанции и автомагистрали Физули-Шуша, строительство которой продолжается. С этой целью от водоприемной камеры вблизи города Шуша и до склада в городе прокладывается новый магистральный водопровод протяженностью 1,8 км.

В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются по всей длине автомагистрали Лачин-Шуша.

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