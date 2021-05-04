Помощник президента Азербайджана — завотделом по военным вопросам Администрации президента генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 3-4 мая посетили воинскую часть и подразделения в составе отдельной пограничной дивизии «Губадлы».

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Был проверен ход выполнения поручений президента Ильхама Алиева о создании на этих территориях необходимой инфраструктуры пограничной обороны и безопасности после восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения оккупированных земель. Было отмечено, что начало деятельности 10 новых воинских частей на этих территориях имеет большое значение.

В ходе визита начальник ГПС и помощник президента также ознакомились с проделанной работой по организации служебно-боевых действий на пограничной заставе «Бартаз» на азербайджано-иранской границе в Зангиланском районе с целью дальнейшего повышения надежной охраны государственной границы.

Minval.az