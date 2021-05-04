МЧС обратилось к населению в связи с погодой.

В ообщении, опубликованном на сайт министерства, говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с утра 5 мая в стране ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный ветер.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС советует населению не выходить на улицу при сильном ветре без крайней необходимости по соображениям безопасности.

Если вы находитесь на улице, и подул сильный ветер, рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. В этом случае необходимо передвигаться осторожно и постараться укрыться в подвале ближайшего здания или в крепком здании.

Также рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая сложность тушения пожаров, особенно на открытом воздухе, при сильном ветре».

Minval.az