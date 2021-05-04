Размер платы за ветеринарные услуги, осуществляемые по государственному заказу в связи с плановой профилактической и обязательной вакцинацией животных, определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Это отражено в предлагаемых поправках в закон «О ветеринарии», которые обсуждались сегодня в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

Другими словами, изменения создадут правовую основу для определения платы за ветеринарные услуги, предоставляемые государством при плановой профилактической и обязательной вакцинации животных.

Minval.az